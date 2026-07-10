به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام سردار ابن‎‌الرضا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، مؤمن و تاریخ‌ساز ایران اسلامی

حماسه بی‌بدیل ملت ایران در آیین وداع و تشییع قائد شهید انقلاب اسلامی، یوم الله دیگر در امتداد واقعه تاریخی بعثت ، غدیر و عاشورا و نمایش اقتدار یک ملت، تجدید میثاق با ولایت و اعلام شکست بزرگ‌ترین توطئه و عملیات روانی گسترده امپراطوری فریب در برابر افکار عمومی جهان بود.

دشمنان گمان می‌کردند با ترور ناجوانمردانه رهبر مجاهد شهید انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از مردم بی‌گناه ایران، می‌توانند ستون‌های اقتدار این ملت را متزلزل کنند؛ اما حضور خیره‌کننده و میلیونی امت اسلامی در تداوم حضور میدانی این شب ها، این محاسبه را در هم شکست و نشان داد امتزاج خون رهبر و ملت. امام و امت و شهیدان، سرمایه حیاتی ملت‌ها و موجب بیداری و نوید بخش نوزایی تمدن نوین اسلامی در مقیاس جهانی است.

اینجانب، به نمایندگی از خانواده بزرگ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن سجده شکر به درگاه الهی به واسطه این نعمت بزرگ الهی ، در برابر این عظمت تاریخی سر تعظیم فرود می‌آورم و از ملت بزرگ ایران و ملت دوست و برادران عراقی که در این حماسه عارفانه و عاشقانه حق برادری را تمام عیار ادا کردند تشکر می کنم همینطور از امت بزرگ اسلامی، جبهه مقاومت،کشورهای همسایه، آزادگان جهان و همه هیئت‌های خارجی که با حضور خود، همدردی و همدلی با ملت ایران و انزجار از جنایت دشمنان را به نمایش گذاشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، این حضور تحیر برانگیز و باشکوه، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، پشتوانه‌ای راهبردی برای قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور و سرمایه‌ای ماندگار برای استمرار راه و منش قائد شهید است؛ سرمایه‌ای که هیچ قدرتی قادر به تضعیف آن نخواهد بود.

از همه نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های انتظامی، امنیتی، امدادی، خدماتی، موکب‌های مردمی و به‌ویژه خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران و کارکنان و خانواده‌های خدوم وزارت دفاع که با همه ظرفیت در دعوت و عرصه اسکان، پشتیبانی، خدمات درمانی، حمل‌ونقل و برنامه‌های فرهنگی، افتخار خدمتگزاری به زائران و تشییع‌کنندگان قائد شهید را پیدا کردند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این حضور تاریخی را امانتی بزرگ برای آینده ایران می‌داند و با الهام از مکتب قائد شهید و در تبعیت کامل از فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، همه توان خود را برای حفظ میراث ارزشمند ملت بزرگ ایران، ارتقای قدرت دفاعی، تقویت بازدارندگی، پاسداری از امنیت ملی و صیانت از عزت جمهوری اسلامی ایران به کار خواهد گرفت.