به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به اینکه قائد شهید امت شخصیتی کم نظیر در تاریخ بود که دشمن از نام و نشان او می‌ترسد گفت: رهبر شهید امت، فقیهی عالی‌قدر بود که حوزه‌های علمیه جهان اسلام از نجف تا کربلا به وجود ایشان افتخار می‌کردند و حتی مسیحیان آسیای میانه با دیدن الگوی حکمرانی ایشان به کارآمدی دین در عرصه اجتماع پی بردند.

آیت الله رسول فلاحتی با قدردانی از مردم گیلان، ایران و مسلمانان جهان که در مراسم تشییع و بزرگداشت شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) شرکت کرده بودند افزود : این حضور میلیونی بار دیگر وحدت و انسجام امت اسلامی را به جهانیان نشان داد.

خطیب نماز جمعه رشت با اشاره به اینکه امریکا کشوری غیر قابل اعتماد است و سردمداران کنونی آن دست نشاندگان صهیونیست هستند گفت : ترامپ و ایادی او گفتمان را نمیفهمند و با این افراد مذاکره کردن کاری بیهوده و طرحی شکست خورده است.

نماینده ولی فقیه درگیلان در پایان باتوجه به نقض آتش بس از سوی آمریکای جنایتکار افزود: دشمن آمریکایی دروغ می‌گوید که به دنبال صلح است و نیرو‌های مسلح ما همواره با تمام توان آماده مقابله با هرگونه تحرک خصمانه از سوی دشمن هستند.