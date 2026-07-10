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امام جمعه موقت شیراز گفت: مردم ایران با حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، به دنیا ثابت کردند که ملتی متحد و تسلیمناپذیرند و هیچ قدرتی قادر نیست آنان را از پای درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حجتالاسلام و المسلمین عادل حاجیپور در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز اظهار داشت: مردم ایران با حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، به دنیا ثابت کردند که ملتی متحد و تسلیمناپذیرند و هیچ قدرتی قادر نیست آنان را از پای درآورد.
وی افزود: این اقتدار، یادگاری ارزشمند از امام خمینی (ره) و رهبر شهید برای مردم ایران است؛ رهبرانی که با تقویت روحیه خودباوری و ایجاد تحول در نگاه، رفتار و عملکرد جامعه، ملت را به جایگاه رفیع «مطالبهگری» رساندند؛ جایگاهی که رهاورد آن دستاوردهای عظیمی همچون استقلال، آزادی و استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده است.
خطیب موقت جمعه شیراز با اشاره به تمدن چند هزار ساله ایران بیان کرد: مردم ایران هیچگاه در برابر ظلم سکوت نکردهاند. پاسخ امروز مردم ایران در برابر ظالمان، همان منطق امام حسین (ع) و یاران شهیدش است که در عبارت «سِلمٌ لِمَن سالَمَکُم و حَربٌ لِمَن حارَبَکُم» نمود یافته و ملت ایران آن را به معنای واقعی کلمه اجرا کردهاند.
حجتالاسلام حاجیپور، حیات معنوی، اجتماعی و اعتدال مردم ایران را ریشهدار در حیات رهبر شهید دانست و تصریح کرد: ملت ایران تا لحظه خونخواهیِ رهبر شهید خود از پای نخواهد نشست و این مسیرِ حقطلبانه تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد داد.
خطیب موقت جمعه شیراز با هشدار به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرد: دشمنان بدانند که هرگونه تعرض به خاک این کشور با پاسخ قاطع ملت متحد ایران مواجه خواهد شد و مردم همچنان محکم و استوار در برابر زیادهخواهیهای آنان ایستادهاند.