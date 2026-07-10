مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی از به‌کارگیری ۶۱۶ دستگاه ناوگان مسافری استان برای اعزام و بازگشت زائران مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد مقدس خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای بازگشت سریع و بدون معطلی هم‌استانی‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی از اجرای گسترده عملیات جابه‌جایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد مقدس با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان خبر داد.

مهدی میقانی گفت: از ۱۱ تا ۱۸ تیر، در راستای اعزام شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت به مشهد مقدس، ۶۱۶ دستگاه ناوگان مسافری خراسان شمالی به کار گرفته شد و این عملیات با برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت کامل انجام شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای بازگشت زائران افزود: همکاران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از ۱۸ تیر تا پایان ۲۰ تیر به‌صورت مستمر در پایانه مسافربری میثاق مشهد مستقر هستند تا روند بازگشت زائران را مدیریت و ناوگان مورد نیاز را برای انتقال هم‌استانی‌ها تأمین کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اظهار کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده بر این اساس است که بازگشت زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون معطلی انجام شود و خدمات‌رسانی در این بخش با نظم و آمادگی کامل ادامه دارد.

میقانی با قدردانی از همراهی فعالان بخش حمل‌ونقل استان گفت: با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل، تشکل‌های صنفی، رانندگان و مالکان ناوگان مسافری، همه ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی مناسب به زائران به کار گرفته شد تا اعزام و بازگشت آنان با آرامش، ایمنی و نظم مطلوب انجام شود.

وی تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های بخش مسافری، تلاش کرده است خدماتی شایسته به زائران ارائه دهد و فرآیند جابه‌جایی آنان در بهترین شرایط ممکن انجام شود.