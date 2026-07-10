به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اولین فیلم از مزار مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم امام رضا (ع) را مشاهده می کنید.

رئیس مرکز رسانه آستان قدس رضوی گفت: خادمان مشغول آماده‌سازی فضای تردد برای زیارت هستند. تشرف آقایان از شبستان گرم مسجد گوهرشاد و تشرف بانوان از رواق دارالسرور صحن آزادی خواهد بود.

دفتر رهبر شهید انقلاب هم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اینکه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان سحرگاه جمعه ۱۹ تیرماه دفن شده‌اند، مؤمنین می‌توانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.