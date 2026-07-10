

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی داخلی تیم فوتبال استقلال تهران برای آماده‌سازی هرچه بهتر برای آغازی قدرتمندانه در فصل پیش رو، از امروز آغاز شد و آبی‌پوشان پایتخت از امروز در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال در تمرین نوبت صبح امروز (جمعه) برای پشت سر گذاشتن تمرینات وزنه، راهی خانه کشتی شدند و این حضور با همزمانی و دیدار با اعضای تیم ملی کشتی فرنگی و قهرمانان جهان و المپیک همراه شد.

در حاشیه این جلسه تمرینی، رئیس فدراسیون کشتی و حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دقایقی با سهراب بختیاری‌زاده صحبت کردند و برای او و تیم استقلال در فصل پیش روی آرزوی موفقیت کردند.