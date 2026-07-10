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رئیس جمهور آمریکا پیش از انتخابات میاندورهای این کشور، اعضای کمیسیون دوحزبی انتخابات را برکنار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پولیتیکو، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از انتخابات میاندورهای، اعضای کمیسیون دوحزبی انتخابات را برکنار کرد؛ کمیسیون کمک به انتخابات بهعنوان مرجع تجمیع و تبادل اطلاعات انتخاباتی عمل میکند و بودجه کمکهای مالی را میان ایالتها توزیع میکند.
رئیسجمهور آمریکا، در اقدامی برای اعمال کنترل بر روند رأیگیری پیش از انتخابات میاندورهای، اعضای باقیمانده یک نهاد فدرال دوحزبی را که مأمور کمک به مقامهای ایالتی و محلی در برگزاری انتخابات است، برکنار کرده است.
به گفته یک مقام کاخ سفید و سه منبع آگاه از این برکناریها، رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه دو عضو دموکرات کمیسیون کمک به انتخابات را برکنار کرد. به یک عضو جمهوریخواه نیز اجازه داده شد استعفا دهد.
اقدام کاخ سفید باعث شده این کمیسیون، که در سال ۲۰۰۲ بهوسیله کنگره تأسیس شد، در آستانه انتخابات میاندورهای بدون مدیر باقی بماند.
کمیسیون کمک به انتخابات که مقر آن در واشنگتن است، مسئولیتی در قبال برگههای رأی یا فهرست رأیدهندگان ندارد، عموما با رأیدهندگان ارتباطی برقرار نمیکند و هیچ اختیاری بر مقامهای انتخاباتی در ایالتها ندارد. با این حال، این نهاد در بهبود فرآیند رأیگیری در سراسر ایالات متحده نقش داشته است.
این کمیسیون بهعنوان مرجع پشتیبان برای مسئولان انتخاباتی عمل میکند؛ به آموزش آنها کمک میکند و اطلاعات مربوط به تازهترین فناوریهای رأیگیری را در اختیارشان میگذارد. همچنین فرم ملی ثبتنام رأیدهندگان از طریق پست را مدیریت میکند؛ فرمی که ترامپ سال گذشته تلاش داشت از طریق فرمان اجرایی آن را تغییر دهد. این نهاد همچنین بر یک برنامه داوطلبانه برای آزمایش و صدور گواهی انواع دستگاههای رأیگیری نظارت دارد و کمکهزینههای امنیت انتخاباتی را نیز توزیع میکند.
به گفته آن سه منبع آگاه که برای صحبت درباره این خبر، خواستند نامشان فاش نشود، دو عضو دموکرات کمیسیون یعنی توماس هیکس، رئیس کمیسیون، و بنجامین هوولند از سمتهای خود برکنار شدند. همچنین به کریستی مککورمیک، عضو جمهوریخواه کمیسیون، اجازه داده شد استعفا دهد.
خبر این برکناریها را نخستین بار رسانه «وُوتبیت» (VoteBeat) منتشر کرد. هیکس از اظهارنظر خودداری کرد و مککورمیک و هوولند نیز هنوز به درخواست برای اظهارنظر پاسخ ندادهاند.
یک مقام کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره این اقدام، از آن دفاع کرد.
این مقام که برای صحبت درباره آنچه کاخ سفید موضوعی داخلی میداند، خواست نامش فاش نشود، گفت رئیسجمهور بهعنوان رئیس قوه مجریه این حق را برای خود محفوظ میداند که افرادی را که ممکن است کاملا با مأموریت مهم حفاظت از انتخابات آمریکا و اطمینان از شمارش تک تک آرای قانونی همسو نباشند، برکنار کند.
ترامپ در مارس ۲۰۲۵ یک فرمان اجرایی صادر کرد و از کمیسیون کمک به انتخابات خواست فرم ملی ثبتنام رأیدهندگان را بهگونهای تغییر دهد که ارائه مدرک شهروندی الزامی شود؛ اقدامی که از سوی یک قاضی فدرال متوقف شد. او همچنین تلاش کرد کمیسیون را از توزیع بودجه میان ایالتهایی که فرمهای رأیدهندگان خود را برای افزودن گزینه بررسی شهروندی اصلاح نکرده بودند، بازدارد. این اقدام هم بهطور مشابه در دادگاه متوقف شد.
مقامهای انتخاباتی در سراسر آمریکا به اشکال مختلف، سردرگمی و نگرانی خود از برکناری اعضای کمیسیون کمک به انتخابات را ابراز کردهاند.
این کمیسیون از زمان تأسیس تاکنون در چند مقطع بدون حد نصاب لازم از اعضا به فعالیت ادامه داده است. با این حال، شماری از مقامات انتخاباتی دموکرات گفتند نسبت به این برکناریها نگراناند، زیرا به گفته آنها این اقدام بخشی از الگوی دولت ترامپ برای دیکته کردن شرایط برگزاری انتخابات، و وادار کردن مسئولان انتخاباتی به تبعیت از خواست دولت از طریق فشار است.
جایگزینهای چهار کرسی خالی این کمیسیون باید به تأیید سنا برسند. بر اساس قانون، بیش از دو عضو کمیسیون نمیتوانند از یک حزب سیاسی واحد باشند.