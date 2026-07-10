پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تبیین علمی مکتب قائد شهید و حفظ وحدت و تبعیت از رهبری معظم انقلاب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپنا, دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی با قدردانی از حضور حماسی ملتهای ایران و عراق و تلاش خادمان آیین تشییع قائد شهید (ره) نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلً
ملت رشید، مؤمن، نجیب و تمدنساز ایران اسلامی، و ملت شریف، کریم و وفادار عراق؛
سلامٌ علیکم و رحمة الله و برکاته
قلم از بیان آنچه در این روزها بر دل و دیده این ملت گذشت، عاجز است. آنچه در وداع با قائد شهیدمان، «سیدالشهدای انقلاب اسلامی»، رقم خورد، تشییع یک پیکر نبود؛ رستاخیز یک عشق و تجلّی یک تمدن بود. این خروش الهی اثبات کرد که شهادت آن امام مجاهد (ره)، نه یک پایان، که معراجی الیالله و تکاملی در امتداد سیره علوی و مکتب عاشورا بود.
از قلب تپنده امالقرای جهان اسلام، تهران، آنجا که سیل خروشان دهها میلیونی موحّدان گرد آمدند تا مرجع عالیقدر، حضرت آیتاللهالعظمی سبحانی (حفظه الله) بر آن پیکرهای مطهر نماز گزارند؛ تا حریم ملکوتی کریمه اهلبیت (سلاماللهعلیها) و مسجد مقدس جمکران در قم، که مفسر حکیم و متأله، حضرت آیتاللهالعظمی جوادی آملی (دامت برکاته) با بیانی مشحون از حکمت اقامه نماز فرمودند؛ و از آنجا تا حریم امن علوی(ع) در نجف اشرف و تربت خونینرنگ حسینی (ع) در کربلای معلی، تا سرانجام مأوای ابدی در جوار مضجع شریف ضامن آهو در مشهد مقدس - این مسیر، نقشه جغرافیایی یک تشییع نبود؛ هندسه معنوی یک «امت» بود؛ تمدنی که بر محور محبت اهلبیت (علیهمالسلام) شکل گرفته و هیچ مرز سیاسی و استکباری، توان گسستن آن را ندارد.
با همه وجود، پیشانی تواضع بر آستان یکایک شما مردم غیور ایران و عراق میسایم. شما با اشک، عشق، صبر و بیخوابیِ شبها، صحنههایی آفریدید که در حافظه تاریخ این خطّه جاودانه خواهد ماند. دشمنان کوردل، استکبار جهانی آمریکایی و رژیم سفاک صهیونیستی میپنداشتند با جنایت و ترور، اراده این ملت را در هم میشکنند؛ اما بدانند که خون پاک امام شهیدمان (ره) و شهدای خانواده مکرّم ایشان، به انضمام خون پاک سرداران و شهدای مظلوم میناب و جنگ تحمیلی اخیر، همچون طوفانی ویرانگر گریبان ظالمان را خواهد گرفت. این شهادت، فصلی نو در انتقام سخت و خونخواهی فرزندان غیور اسلام است و بساط ظلم جهانی را صدچندان سریعتر برخواهد چید.
رهبر شهیدمان، دومین امام این انقلاب و امتداد نورانی مکتب امام راحل (ره) بودند؛ قائد و حکیمی که با وجود جراحتهای بر جای مانده از سالها مبارزه، دههها کشتی امت را در میان طوفانها با صلابت، عقلانیت و حکمت هدایت کردند. در ساحت عرفان، مصداق بارز «انسان کامل»؛ و در حکمرانی، فقیهی راهبردساز و پدری مهربان برای امت بودند. خون پاک ایشان و اعضای مکرّم خانوادهشان که در این عروج آسمانی، اقتدایی عاشورایی کردند، تابلویی بینظیر از زیست مؤمنانه و فدا شدن در راه اعتلای کلمةالله را در برابر چشم تاریخ ترسیم کرد. امروز با تدفین آن قائد شهید در حریم قدسی امام رئوف(ع)، تقدیر الهی بر آن شد تا ایشان که همواره از انوار ولایت رضوی (ع) نیرو میگرفتند، در سایهسار همان امام همام آرام گیرند.
امروز با اعتماد به فضل الهی، پرچم این مقاومت بر زمین نخواهد ماند و راه پرفروغ امامین انقلاب (ره)، با هدایتهای حکیمانه و تدابیر روشنگرِ خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلّهالعالی) با صلابت تداوم خواهد یافت. ملت مبعوثشده ایران ثابت کرد که تبعیت از ولایت و استمرار این راه، انتخابی آگاهانه و برخاسته از عمق باور مردمی است.
اکنون، با زبانی قاصر از ادای این دِین بزرگ، مراتب سپاس و امتنان خویش را تقدیم میدارم:
از ملت بزرگ و شریف عراق؛ مراجع معظم، علما، عشایر و جوانانی که دوشادوش برادران ایرانی خود این مصیبت را به سوگ نشستند و از موکبداران عزیز عراقی و ایرانی که با فرهنگ ناب مواسات، بذر محبت و امید در دلها کاشتند، صمیمانه سپاسگزارم.
در ساحت مدیریت جهادی، از استانداران خدوم و پرتلاش؛ محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، اکبر بهنامجو استاندار قم، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و حسن حسنزاده فرمانده محترم سپاه محمد (ص) و همچنین مسئولان عالیرتبه استانهای نجف اشرف و کربلای معلی که با تدبیر و همت شبانهروزی، راهبری این رویداد تمدّنی را رقم زدند، قدردانی میکنم. بهویژه از برادر عزیزم سردار علیاکبر پورجمشیدیان، معاون محترم وزیر کشور و رئیس ستاد ملی آیین تشییع، که بار سنگین این مسئولیت را با اخلاص بر دوش کشیدند، سپاسگزارم.
در تکریم پاسدارانِ حریم ولایت، مراتب امتنان خویش را به حضرت آیتالله مروی تولیت معزز آستان قدس رضوی که بسترهای تدفین شایسته آن قائد شهید (ره) را در حریم رضوی (ع) فراهم ساختند حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران که آن میعادگاه منتظران را ملجأ دلهای داغدار کردند؛ و تولیتهای معزز عتبه علویه (ع)، حسینیه (ع) و عباسیه (ع) تقدیم میدارم.
و سرانجام، از تمامی نیروهای خدوم انتظامی، امنیتی، سپاه پاسداران، بسیج، هلالاحمر، شهرداریها و اصحاب رسانه که از آسایش خود برای امنیت این ملت گذشتند، صمیمانه سپاسگزارم.
رسالتِ تاریخسازِ حوزههای علمیه، دانشگاهها و اندیشکدههای فرهنگی در این برهه، تئوریزه کردن این حضور حماسی و تبیینِ علمیِ «مکتب آن امام شهید (ره)» است؛ از اینرو همگان را به اخلاقمداری، وحدت و تبعیت از رهبری معظم فرا میخوانم.
از درگاه ربوبی مسئلت دارم که ارواح طیبه شهیدان را با سیدالشهدا (ع) محشور فرماید و گامهای ما را در امتداد این مسیر نورانی تا طلوع خورشید ولایت عظمی، حضرت بقیةاللهالأعظم (ارواحنا فداه) ثابت و استوار بدارد.