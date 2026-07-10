به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۶ آغاز می‌شود و در مرحله نخست، فقط افرادی که در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده، اما موفق به اعزام نشده‌اند، امکان ثبت درخواست دارند و پس از آن، سایر دارندگان قبوض ودیعه براساس اولویت‌های اعلامی فراخوان خواهند شد.

این پیش‌ ثبت‌نام رایگان است و متقاضیان باید ابتدا اطلاعات خود را در سامانه «پنجره واحد» به‌روزرسانی و سپس از طریق سامانه «حج من» اعلام آمادگی کنند.