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سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۶ از یکشنبه ۲۱ تیر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ آغاز میشود و در مرحله نخست، فقط افرادی که در کاروانهای حج ۱۴۰۵ ثبتنام کرده، اما موفق به اعزام نشدهاند، امکان ثبت درخواست دارند و پس از آن، سایر دارندگان قبوض ودیعه براساس اولویتهای اعلامی فراخوان خواهند شد.
این پیش ثبتنام رایگان است و متقاضیان باید ابتدا اطلاعات خود را در سامانه «پنجره واحد» بهروزرسانی و سپس از طریق سامانه «حج من» اعلام آمادگی کنند.