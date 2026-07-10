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خطیبان جمعه استان ضمن قدردانی ازحضور گسترده و حماسی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان، این حضور را جلوهای از وفاداری ملت به آرمانهای اسلام، انقلاب و جبهه مقاومت دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در مساجد و مصلاهای استان کردستان برگزار شد.
امامان جمعه کردستان در خطبههای این هفته حضور گسترده مردم را هشداری برای دشمنان نظام دانستند مبنی بر اینکه ملت مقاوم ایران هیچگاه از ارزشهای والای و دفاع از وطن پا پس نمیکشد.
آنان با تأکید بر اینکه راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و سربلندی است تداوم راه امام شهید، پاسداری از اهداف و آرمانهای والای ایشان و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را وظیفهای همگانی دانستند.
خطیبان جمعه شهرهای استان همچنین با تقدیر از میدانداری، و حضور مسئولانه مردم در صحنههای مختلف، اتحاد، انسجام و همدلی را از مهمترین عوامل اقتدار جامعه اسلامی برشمردند.
لزوم ایجاد زیرساختهای لازم برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی در استان، صرفه جویی در مصرف انرژی و اهتمام مسئولان برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم از دیگر فرازهای خطبههای امامان جمعه استان بود.