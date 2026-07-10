به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام حسن ترابی افزود: از حضور ۴ ماهه مردم ولایتمدار شهرستان رباط کریم در کف خیابان تشکرمی کنم حضوری که همراه با اقتدار و صلابت و پیام آور اتحاد و انسجام بود .

وی همچنین با قدردانی از اعضای ستاد اسکان زائران امام شهید گفت: شهرستان رباط کریم میزبان زائران استان های فارس، بوشهر و چهارمحال و بختیاری بود و همه امکانات رفاهی و مکانهایی مانند مساجد، مدارس و دانشگاه ها در اختیار زائران قرار گرفت.

امام جمعه رباط کریم افزود: مردم و مسئولان شهرستان رباط کریم در همه عرصه ها خوش درخشیدند.