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تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران قهرمان چهارمین دوره مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال نقره، در میان ۴۹ تیم از کشورهای مختلف عنوان قهرمانی و مقام نخست تیمی را بالاتر از تیمهای لهستان و برزیل به دست آورد. آریان زندی، ارشا عزیزالدین، سید امیرحسین طیب، علیرضا شریفی، رادین نیک اقبالی و علی جونبخش نجفآبادی اعضای تیم ملی المپیاد ریاضی ایران هستند.