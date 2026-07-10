به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال نقره، در میان ۴۹ تیم از کشور‌های مختلف عنوان قهرمانی و مقام نخست تیمی را بالاتر از تیم‌های لهستان و برزیل به دست آورد. آریان زندی، ارشا عزیزالدین، سید امیرحسین طیب، علیرضا شریفی، رادین نیک اقبالی و علی جون‌بخش نجف‌آبادی اعضای تیم ملی المپیاد ریاضی ایران هستند.