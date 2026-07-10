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علیرضا میرزایی در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا میرزایی در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.
شنیدهام به سفر میروی، سفر به سلامت
قرار بعدی دیدار، صبح روز قیامت
کدام صبح که همراه کاروان تو خورشید
به آستان خراسان گزیده است اقامت؟
چهقدر روضه سربسته خوانده پرچم ایران
چه مانده در دل تابوت تو از آن قد و قامت
سلام ما به تو که هر دقیقهٔ تو نماز است
سلام ما به قعودت، سلام ما به قیامت
سلام بر تو و مِهپاشهای صحن مصلی
که رمز بارش باران شدهست بردن نامت
و در وداع تو هر کوچه میرسید به دریا
سیاهپوشترین ابرها پیادهنظامت
پر است گریه و تکبیر در تمامی گیتی
که ایستاده امام زمان خودش به امامت
به کربلا به نجف میروی به دیدن مولا
شهید زیستهای و خوشا به حسن ختامت
از این به بعد برایم جدایی از همه سادهست
که زندهام من و بدرود گفتهام به سلامت