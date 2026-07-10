به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛این زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۵۹ جمعه ۱۹ تیر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون این زلزله در طول جغرافیایی ۵۷.۸۵ و عرض جغرافیایی ۲۷.۸۰ ثبت شد.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری کهنوج، ۲۸ کیلومتری رودبار جنوب و ۳۱ کیلومتری قلعه‌گنج رخ داده است. همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون زلزله، بندرعباس در فاصله ۱۶۹ کیلومتری و شهر کرمان در فاصله ۲۸۶ کیلومتری قرار دارند.

رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان، اعلام کرد:بلافاصله پس از وقوع زلزله، دو تیم ارزیاب هلال‌احمر به منطقه اعزام شدند که بررسی‌های میدانی آنان نشان داد این زمین‌لرزه خسارتی به همراه نداشته است.