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زمینلرزهای ۴.۳ ریشتری امروز درحوالی شهرستان کهنوج خسارتی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛این زمینلرزه ساعت ۱۰:۵۹ جمعه ۱۹ تیر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون این زلزله در طول جغرافیایی ۵۷.۸۵ و عرض جغرافیایی ۲۷.۸۰ ثبت شد.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری، این زمینلرزه در ۲۲ کیلومتری کهنوج، ۲۸ کیلومتری رودبار جنوب و ۳۱ کیلومتری قلعهگنج رخ داده است. همچنین نزدیکترین مراکز استان به کانون زلزله، بندرعباس در فاصله ۱۶۹ کیلومتری و شهر کرمان در فاصله ۲۸۶ کیلومتری قرار دارند.
رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان، اعلام کرد:بلافاصله پس از وقوع زلزله، دو تیم ارزیاب هلالاحمر به منطقه اعزام شدند که بررسیهای میدانی آنان نشان داد این زمینلرزه خسارتی به همراه نداشته است.