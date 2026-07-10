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پروژه ۷ میلیاردی دوباندهسازی معابر روستای ینگیجه شهرستان مریوان با هدف رفع ترافیک و بهبود زیرساختهای این روستای گردشگری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در طرح دو بانده کردن معابر روستای ینگیجه که حاصل مشارکت بخشداری خاوومیرآباد و بنیاد مسکن مریوان است، ۱۷۰۰ متر جدولگذاری و ۵۷۰۰ متر زیرسازی و آسفالت اجرا شده تا گره ترافیکی روزهای تعطیل در این مسیر استراتژیک باز شود.
رئیس بنیاد مسکن مریوان با اشاره به جزئیات این طرح گفت: این پروژه بخشی از نهضت آسفالت شهرستان است که با هدف محرومیتزدایی و ارتقای ایمنی مسیرهای گردشگری اجرا شد.
کمال الدین ذوالفقاری افزود: نظارت دقیق بر کیفیت زیرسازی و آسفالت، اولویت اصلی ما برای ماندگاری این طرح بود تا رضایت اهالی و گردشگران تأمین شود.
لقمان درخشانی، بخشدار خاوومیرآباد نیز با تأکید بر اهمیت این پروژه برای توسعه گردشگری منطقه، از همکاری همه دستگاههای اجرایی در به ثمر نشستن این اعتبار ۷ میلیارد تومانی قدردانی کرد.