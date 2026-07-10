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امام جمعه کرج در خطبههای امروز نماز جمعه با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی این مراسم را نماد وحدت امت اسلامی و ملتهای آزادیخواه جهان دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی، مقابله با عملیات روانی دشمن و تکیه بر توان داخلی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی گفت: مردم با بدرقه قائد شهید امت پیامهای مختلفی صادر کردند بطوریکه هم با دشمنان عنود و لجوج به صراحت سخن گفتند و هم دوستداران انقلاب اسلامی و مستضعفان جهان را دلگرم و خوشحال کردند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در ادامه سخنان خود اضافه کرد: این تشییع قیام برای خدا بود، همایش و نمایشی بود از وفاداری ملت به ولایت و دشمنان سالها القا میکردند که بین امت و امام گسست ایجاد شده و این تشییع نشان داد پیوند امام و امت اولا مرز ندارد و فراتر از جغرافیا برد دارد و اساسا اسلام جهان وطنی است، ثانیا این پیوند عمیقتر از مناسبات معمولی و سیاسی رایج است.
خطیب جمعه کرج گفت: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به همراه خانواده ایشان فقط یک تشییع نبود بلکه جلوهای از قدرت تمدنی اسلام، حیات اجتماعی شیعه و نشان دهنده شکست محاسبات دشمن و عمل صالحی بود که دشمن را غضبناک کرد و حرکتی در مسیر تحقق بیانیه گام دوم برای انسان سازی، جامه پردازی، تمدن سازی و رأی دوباره به انقلاب اسلامی و آرمانهای الهی و دینی بود.
آیت الله حسینی همدانی افزود: این آیین تنها تشییع یک شخصیت نبود، بلکه نمایش وحدت جبهه مقاومت، امید ملتهای آزادیخواه جهان و تجدید پیمان تاریخی امت اسلامی با آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
امام جمعه کرج با قدردانی از مردم، عشایر، قبایل، دولت عراق، مراجع تقلید و علمای این کشور برای میزبانی و بدرقه باشکوه پیکر رهبر شهید، گفت: این حضور عظیم، پیوند عمیق جبهه مقاومت و فرماندهی واحد آن را به نمایش گذاشت و توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه را خنثی کرد.
امام جمعه کرج با تأکید بر اینکه خونخواهی شهدا به معنای پاسداری از حیات امت اسلامی است، گفت: ملت ایران و ملتهای آزاده جهان تا محو کامل رژیم صهیونیستی از آرمان مبارزه با ظلم دست نخواهند کشید و بیتفاوتی نسبت به خون مظلومان با عزت و امنیت جامعه اسلامی سازگار نیست.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به بدعهدی آمریکا و برخی کشورهای غربی در مذاکرات و توافقات گذشته، افزود: تجربه نشان داده است که دشمنان جمهوری اسلامی به هیچ تعهدی پایبند نیستند و اعتماد به آنان هزینههای سنگینی برای کشور به همراه داشته است.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تحقق شروط اعلامشده در مذاکرات، خواستار ارائه گزارشی شفاف از میزان اجرای این شروط شد و افزود: ملت ایران حق دارد از مسئولان درباره نتایج و دستاوردهای این روند مطالبهگری کند.
نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه اضافه کرد: مردم از شما میخواهند که تنگه هرمز را محکم بگیرید و هزینههای دشمن را در منطقه بالا ببرید و باید کاری کرد که قدرت استفاده از چاههای نفتشان را نداشته باشند.
آیت الله حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود را به تشریح جنگ شناختی دشمن اختصاص داد و گفت: یکی از مهمترین ابزارهای دشمن، دروغ پردازی و عملیات روانی است که با انتشار گسترده، سریع و مکرر اخبار کذب، ذهن مخاطبان را دچار سردرگمی میکند.
وی با اشاره به دو شیوه «دروغ بزرگ» و «دروغ شلنگ آتشنشانی» در جنگ رسانهای، افزود: در روش شلنگ آتشنشانی، حجم انبوهی از اخبار نادرست، متناقض و بدون سند با سرعت بالا منتشر میشود تا مخاطب قدرت تشخیص حقیقت را از دست بدهد.
امام جمعه کرج با استناد به آیات قرآن کریم، راه مقابله با این عملیات روانی را تحقیق، تبیین، نگاه نقادانه به اخبار و پرهیز از تبعیت رسانهای از دشمن دانست و بر ضرورت توجه به هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره مراقبت از رسانههای وابسته به دشمن تأکید کرد.
آیتالله حسینی همدانی همچنین با اشاره به سالروز واقعه مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب، یاد شهدای این حادثه را گرامی داشت و در پایان با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع)، صحیفه سجادیه را گنجینهای ارزشمند برای تبیین معارف الهی، اخلاقی و اجتماعی معرفی کرد.