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امامجمعه موقت کرمان: دشمن با نقض عهد هم مجوز خرید نفت ایران را لغو کرده و هم به لبنان و کشور مان حمله کرده و هم تهدید میکند؛ بنابراین به این مذاکره نباید دل بست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛حجتالاسلام توکلی در آیین نماز جمعه کرمان گفت:خطیب جمعه کرمان با اشاره به «سابقه بدعهدی آمریکا» افزود: با توجه به استمرار تحریمها، تهدیدها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان به مذاکرات با آمریکا خوشبین بود.
امام جمعه موقت کرمان در بخشی از سخنانش گفت: یک موضوع قصاص است و فرد (قاتل) باید حتما قصاص شود و عواملی که مباشرت کرده و عامدانه دستور ترور دادند؛ همه باید قصاص شوند.
وی افزود: در شهادت رهبرمان، قصاص بحث مسلمی است و موضوع فقهی و قضایی و حقوقی است و مراجع تقلید هم صراحتا فتوا دادهاند و زود یا دیر باید اجرا شود و حتی خلبانی که بمب را انداخته باید شناسایی و قصاص شود.
خطیب موقت جمعه کرمان ادامه داد:بین انتقام و قصاص باید فرق گذاشت. و برای انتقام باید کاری کنیم آمریکا از منطقه برود و اسرائیل محو شود ولی برای این باید مقدمات و زمینههایی فراهم کرد و اکنون، جبهه مقاومت سنگتمام گذاشتهاند؛ حضرت آقا بعد از شهادت حاجقاسم فرمود که انتقام این شهید، اخراج آمریکا از منطقه است و این، طول میکشد.
حجتالاسلام توکلی با بیان اینکه نباید بین انتقام و قصاص خلط ایجاد کنیم، افزود: در تنگه هرمز، در واقع گلوی غرب در دست ایران است و با محکم گرفتن آن، دنیا را تسلیم خود کردهایم و دنیای استکبار عقبنشینی میکند.
وی با تبیین نامه مقام معظم رهبری درباره تفاهمنامه ایران و آمریکاو بیان کرد: ایشان این تصمیم را در حد یک فرد تنزل ندادند بلکه فرمودند که از باب تعهدی که رئیسجمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن کرده اند، اجازه آن را صادر کردم؛ این یک تصمیم جمعی است.
خطیب موقت جمعه کرمان افزود: ایشان همچنین تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت؛ بنابراین، اگر بخواهیم مطالبه کنیم از شورای عالی امنیت ملی باید مطالبه کنیم.
حجتالاسلام توکلی ادامه داد: آمریکا چهکاره است که بخواهد در تنگه هرمز حق مدیریت داشته باشد؟ این زیادهخواهی است و باید جلوی آن ایستاد.
وی تاکیدکرد: مطالبهگری حق ماست ولی این نکته مدنظر باشد که مطالبهگری نباید با توهین و ناسزا و اهانت باشد و باید ادب را رعایت کنیم.
خطیب موقت جمعه کرمان درباره توهینهای اخیر ترامپ به ایران گفت: آقایان گفتند در شان ما نیست کلماتی مثل او بهکار ببریم و در عمل نشان خواهیم داد.
حجتالاسلام توکلی ادامه داد: موشکهایی که زده میشود بهخاطر تجاوزات دو، سه شب اخیر دشمن است و بهخاطر اهانتها به ملت ایران نیست و ما باید اقتدار خود را در برابر دشمن نشان دهیم ولی به شورای عالی امنیت ملی اعتماد داریم که تصمیمات کارشناسانه میگیرد و اگر جایی به نظر ما خوش نیامد حق نداریم جسارت کنیم؛ باید کاری کنیم که دهان رئیسجمهور آمریکا به خاک کشیده شود و دیگر جرات نکند چنین سخنانی بگوید.
وی با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید در ایران و عراق، این حضور را نشانه جایگاه ایشان در جهان اسلام دانست و گفت: این مراسم پیام روشنی از انسجام جبهه مقاومت و مخالفت ملتها با آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه داشت.
خطیب موقت نماز جمعه کرمان با اشاره به شخصیت جامعالاطراف وبیان برخی از ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید ایران گفت: رهبر شهید ما فقیه، عارف، شاعر، عدالتخواه، آزادیخواه، انقلابی، سیاستمدار، مدیر، امنیتساز و نماد مقاومت بود و برای استقلال و تمامیت ارضی ایران نهایت تلاش خود را کرد.
خطیب موقت نماز جمعه کرمان درباره تاریخ پرافتخار مبارزات روحانیت شیعه از مرحوم آیتالله شیرازی و فتوای ایشان در باره نهضت تنباکو یاد کرد که موجب زمینگیری انگلیس شد و ادامه داد: مرحوم سیدجمالالدین اسدآبادی یکی دیگر از شخصیتهای مهم است که به بسیاری از کشورها برای دعوت اسلام رفت و تبلیغ را انجام داد و ارشاد کرد و سرانجام شهید شد.
حجتالاسلام توکلی افزود: دیگری شیخ فضلالله نوری است که در جریان مشروطه، وقتی متوجه شد که عوامل غربگرای آن زمان میخواهند در قانون مشروطیت دست ببرند، قیام و مبارزه کرد و سفارت انگلیس و هند برای او پیام دادند که اگر پرچم ما را بالای منزلت نصب کنی در امان خواهی ماند، او در پاسخ گفت تاکنون زیر ولایت امیرالمومنین (ع) بودم و ولایت هیچکس دیگر را قبول نمیکنم و اگر به عراق بروم، یک نوع فرار است و فرار برای من ننگ است.
وی از مرحوم آیتالله مدرس نیز یاد کرد و گفت: وی از عراق برای مجلس شورای ملی به ایران آمد اما با رضاشاه بهشدت درگیر بود. شاه به او گفت که از من چه میخواهی؟ گفت میخواهم تو نباشی. لذا کاربرد زبان گاهی از اسلحه بیشتر است.
خطیب موقت نماز جمعه کرمان سپس به پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) اشاره و خاطر نشان کرد: ایشان تاکید کردند که باید یک نظام اسلامی ایجاد و امتسازی شود؛ تا قبل از انقلاب اسلامی، امتسازی نبود و بعد از حضرت امام (ره) رهبر شهید انقلاب این امتسازی را تکمیل کرد.