به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه اسالم تالش هم امروز در خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به سیل عظیم مردم ایران و عراق در آیین‌های تشییع رهبر شهید کشورمان، این رویداد ۶ روزه را بزرگ‌ترین آیین تشییع در تاریخ جهان توصیف کرد و آن را نمایشی کم نظیر از اتحاد امت اسلامی بر سر آرمان‌های یک شهید برشمرد.

حجت‌الاسلام صفابخش افزود: دشمنان با حذف فیزیکی رهبران، در توهم دفن اندیشه‌ها به سر می‌برند؛ در حالی که خون شهید، نه فقط پیام را رساتر، که تمدن‌های مادی را به چالش می‌کشد و تاریخ را دگرگون می‌سازد.

وی در پایان با اشاره به جنایت‌های مستکبران جهانی، شعار «انتقام، انتقام» را نه یک شعار احساسی، که تکلیفی شرعی و عقلانی برای تمامی سطوح مسئولیت‌آور دانست و تأکید کرد که خون شهدا هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند.