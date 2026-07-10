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امام جمعه اسالم امروز در خطبههای نماز جمعه گفت: مراسم تشییع قائد امت، بزرگترین تشییع در تاریخ جهان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه اسالم تالش هم امروز در خطبههای نماز جمعه، با اشاره به سیل عظیم مردم ایران و عراق در آیینهای تشییع رهبر شهید کشورمان، این رویداد ۶ روزه را بزرگترین آیین تشییع در تاریخ جهان توصیف کرد و آن را نمایشی کم نظیر از اتحاد امت اسلامی بر سر آرمانهای یک شهید برشمرد.
حجتالاسلام صفابخش افزود: دشمنان با حذف فیزیکی رهبران، در توهم دفن اندیشهها به سر میبرند؛ در حالی که خون شهید، نه فقط پیام را رساتر، که تمدنهای مادی را به چالش میکشد و تاریخ را دگرگون میسازد.
وی در پایان با اشاره به جنایتهای مستکبران جهانی، شعار «انتقام، انتقام» را نه یک شعار احساسی، که تکلیفی شرعی و عقلانی برای تمامی سطوح مسئولیتآور دانست و تأکید کرد که خون شهدا هرگز بیپاسخ نخواهد ماند.