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همزمان با آیین باشکوه تدفین شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای در مشهد مقدس، مردم منطقه کوهات در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان با برگزاری مراسمی گسترده، پیکر نمادین رهبر شهید انقلاب اسلامی را تشییع کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، همزمان با آیین باشکوه تدفین شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) در مشهد مقدس، مردم منطقه کوهات در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان با برگزاری مراسمی گسترده، پیکر نمادین رهبر شهید انقلاب اسلامی را تشییع کردند.
در این مراسم که با حضور گسترده علما، روحانیون، جوانان، فعالان مذهبی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت کنندگان با حمل تابوت نمادین، پرچمهای عزاداری و سر دادن شعارهای حمایت از جبهه مقاومت، ضمن ابراز اندوه از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با آرمانهای ایشان تجدید بیعت کردند.
حاضران با برگزاری دستههای عزاداری، مرثیهسرایی، نوحهخوانی و سینهزنی یاد و خاطره شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای و دیگر شهدای مقاومت را گرامی داشتند و بر ادامه راه عزت، استقلال، مبارزه با استکبار و حمایت از ملتهای مظلوم، بهویژه مردم فلسطین، تاکید کردند.
سخنرانان برگزاری مراسمات در مناطق مختلف پاکستان همزمان با مراسم با تدفین شهید رهبر انقلاب اسلامی در مشهد مقدس را نمادی از پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی مردم پاکستان با انقلاب اسلامی ایران دانسته و اعلام کردند که راه شهیدان و فرهنگ مقاومت با شهادت رهبران الهی متوقف نخواهد شد، بلکه با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.