سعید سلیمان‌پور، شاعر، در وداع رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید سلیمان‌پور، شاعر، در وداع رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای شعری سروده است.

ای عاشقان را نور دیده!

ای عشق در خون آرمیده!

چشم و چراغ اهل ایمان

خورشید جاویدان ایران

بدرود ای شور حسینی!

بدرود ای عشق خمینی!

بدرود ای آیینهٔ نور!

بدرود ای عشق سلحشور!

با قاتلانت در مصافیم

ما تیغ بیرون از غلافیم

از ملتت دور است خواری

هیهات‌منا‌الذله، آری

گرد تو از عشّاق غوغاست

آیینه در آغوش دریاست

دیدی نجف را کربلا را

آنگاه آغوش رضا(ع) را

رخشد به رغم شب‌پرستان

روح تو ای خورشید رخشان!

خورشید را بر دوش بردیم

او را به فرداها سپردیم

در رفتن جان از بدن، آه

من خود به چشم خویشتن، آه

جان تو و من بود، آری

آن مرد، میهن بود، آری