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زمزمه‌هایی در سکوت و در میان اشک‌های مردم در مراسم وداع، تشییع و تدفین پدر شهید امت

در مراسم وداع، تشییع و تدفین پدر شهید امت، آنچه به چشم می‌آمد زمزمه‌هایی بود که در سکوت و در میان اشک‌ها شنیده می‌شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۱۷:۲۵
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، مراسم تدفین ، رهبر انقلاب ، حضور باشکوه مردم
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