همزمان با شب تدفین امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی، همایش «بعثت خون و بیداری امت» با حضور گسترده ایرانیان مقیم، علما، روحانیون و دوستداران اهل‌بیت (ع) در لاهور برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، این مراسم با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و قرائت دعای کمیل آغاز شد و در ادامه «حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسدرضا نقوی» با تبیین جایگاه والای شهادت در معارف اسلامی، زندگی و مجاهدت‌های شهید رهبر انقلاب اسلامی را نماد اخلاص، استقامت و دفاع از عزت امت اسلامی دانست و تأکید کرد که خون شهیدان همواره منشأ بیداری ملت‌ها، استمرار جبهه حق و شکست جبهه باطل بوده است.

مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور نیز با اشاره به پیام‌های همایش «بعثت خون و بیداری امت»، فرهنگ شهادت را الهام‌بخش نسل‌های آزادی‌خواه توصیف کرد و بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، پیشرفت علمی، مقابله با جنگ شناختی، تقویت جبهه مقاومت و ادامه مسیر عزت و استقلال تأکید کرد.

وی همچنین از ابراز همدردی و همراهی مردم پاکستان با ملت ایران در ایام تشییع و تدفین شهید رهبر انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

در ادامه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در لاهور، با اشاره به تحولات منطقه، سیاست جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر عزت، حکمت، مقاومت و گفت‌و‌گو دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز و سلطه‌طلبی ایستادگی کرده و وحدت امت اسلامی را مهمترین راه مقابله با توطئه‌های دشمنان می‌داند.

این مراسم با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی در سوگ شهید رهبر انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت، سینه‌زنی و عزاداری حاضران ادامه یافت و در پایان با قرائت دعا و فاتحه برای علو درجات شهید رهبر انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت و همه شهدای اسلام به پایان رسید.