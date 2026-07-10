میلیون‌ها نفر از مردم کشورم دوستدار و محب رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سو گیونو وزیر امور خارجه اندونزی ظهر جمعه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران در مشهد گفت: در سفر به مشهد به همراه دیگر مقامات کشورمان ضمن ادای احترام بر مزار مقام رهبر شهید، حامل پیام تسلیت رییس جمهور، دولت و ملت اندونزی هستم.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار از حضور هیات عالی رتبه اندونزی در مراسم تدفین زعیم عالیقدر و شهید، از پیام تسلیت رییس جمهور و ابراز همدردی علما و اقشار مختلف مردم اندونزی قدردانی و آن را نشانه همبستگی اسلامی و نزدیکی قلوب دو ملت توصیف کرد.

عباس عراقچی در اهمیت دیدار هیات عالی رتبه اندونزی افزود: این هیئت نخستین هیات رسمی خارجی است که برای ادای احترام به مدفن و مقبره رهبر شهید انقلاب در مشهد حضور یافته است.

وی ادامه داد: مراسم بزرگ تشییع میلیونی رهبر شهید در ایران و عراق و اشتیاق مسلمانان در اقصی نقاط جهان برای شرکت در این مراسم نشانه جایگاه والای دینی و سیاسی رهبر شهید در جهان اسلام است.

در این دیدار وزرای خارجه ایران و اندونزی در خصوص تحولات منطقه بعد از تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی تبادل نظر نموده و بر اهمیت تداوم رایزنی‌های سیاسی برای توسعه و تحکیم روابط بین دو کشور تاکید کردند.