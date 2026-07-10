میلاد عرفان‌پور، شاعر سرشناس کشورمان، در وداع و سوگ رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میلاد عرفان‌پور، شاعر سرشناس کشورمان، در وداع و سوگ رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

هنوز داغ تو ای کوه! سخت سنگین است

حقیقتی که محال است باورش، این است

بخند تا که بگیریم زندگی از سر

که بین ما و تو ای یار، انس دیرین است

غمی شگفت‌غمی بود دوری‌ات ما را

همین غمی که تسلّا، غمی که تسکین است

پس از تو در دل ما، حسرت شهادت هم

شبیه حسرت آن خنده‌های شیرین است

برای فهم تو بالابلند خاک‌نشین!

عیار فرصت دنیا چقدر پایین است

هنوز نام تو آرامش دل مردم

هنوز یاد تو سربند این میادین است

نگاه ماست به آن قله‌ها که می‌گفتی

نگاه ماست به صبحی که پشت پرچین است

به بازگشت تو ما را امیدهاست پدر!

همان امید که با کودک فلسطین است