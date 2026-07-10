رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی، زمان گشایش مزار آقای شهید ایران در رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا (ع) را اعلام کرد.

حجت‌الاسلام مسلم هوشنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خراسان‌رضوی اظهار کرد: همه صحن‌ها و رواق‌های مرکزی حرم مطهر امام رضا (ع) که به دلیل برگزاری آئین خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، مسدود شده بود، از صبح امروز جمعه نوزدهم تیرماه بازگشایی شد و زائران مشغول زیارت امام رضا (ع) هستند. روضه منوره رضوی نیز پذیرای زیارت زائران است.

وی افزود: فقط رواق دارالذکر و بخش جلوی محل آرامگاه رهبر شهید انقلاب واقع در صحن آزادی مسدود است که به محض پایان امور عمرانی بازگشایی می‌شود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی ادامه داد: پیش بینی این است که تا زمان اذان مغرب و عشا یا حداکثر تا پیش از ساعت ۲۲ امروز جمعه نوزدهم تیرماه ۱۴۰۵، رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی برای زیارت مزار مطهر امام شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای و خانواده شهید ایشان گشایش یابد.