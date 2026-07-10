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امام جمعه لنگرود امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: تمام رسانهها و سیاست مداران دنیا به قدرتمندتر شدن ایران اذعان دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه لنگرود امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر با قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و عراق در تشییع پیکر امام شهید، به بازتاب جهانی این حضور اشاره کرد و گفت: تمام رسانهها و سیاستمداران دنیا اعتراف کردند که ایران پس از جنگ، قدرتمندتر شده است؛ چراکه ملت ایران پای آرمانهای انقلاب ایستادند و پشتیبان نیروهای مسلح بودند.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی نقوی با استناد به گفته یک روزنامه نگار الجزایری گفت: حضور ملت ایران در میدانها، تمام نقشههای شوم دشمن را که هزینههای سنگینی برای آن صرف کرده بود، خنثی کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، درخصوص مطالبه امت اسلامی گفت: همه مسئولان باید نسبت به انتقام از قاتلان رهبر شهید، اعلام موضع قاطع کنند تا ظالمان به سزای اعمال خود برسند.