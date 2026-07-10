به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار انگلیس، در سال گذشته میلادی حدود ۶ هزار نوزاد پسر با نام «محمد» نام‌گذاری شده‌اند؛ آماری که حدود ۲ هزار مورد بیشتر از دومین نام محبوب، یعنی «نوح» است.

بر اساس این گزارش، دو شکل دیگر نگارش نام محمد به انگلیسی نیز به ترتیب در رتبه‌های بیستم و پنجاه و پنجم فهرست ۱۰۰ نام برتر قرار گرفته‌اند که در مجموع شامل حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نوزاد دیگر می‌شوند. اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرده است که شیوه‌های مختلف نگارش نام‌ها را به صورت جداگانه ثبت و محاسبه می‌کند.

نام «محمد» از سال ۱۳۹۵ همواره در میان ۱۰ نام برتر نوزادان پسر در انگلیس و ولز قرار داشته و از سال ۱۳۷۶ نیز در فهرست ۱۰۰ نام محبوب این کشور حضور داشته است.