اهالی روستای گرده‌رش شهرستان میاندوآب، در مراسم باشکوه «جاماندگان وداع»، با تجدید عهد و پیمان با رهبر شهید امت، بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند. این تجمع که با شعار‌های حماسی همراه بود، پیامی روشن از آمادگی مردم منطقه در برابر هرگونه تجاوز دشمن به ارسال داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، روستای گرده‌رش میاندوآب بار دیگر با برگزاری مراسم «جاماندگان وداع»، به کانون توجه و روایتگر همدلی مسلمانان تبدیل شد. در این اجتماع، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه این مراسم نه به معنای از دست دادن عهد، بلکه به معنای بازگشت به مسیر اصلی است، بر مفاهیم کلیدی ایستادگی و خون‌خواهی شهیدان پای فشردند.

در جریان این مراسم، سخنرانان و حاضران بر این نکته تأکید داشتند که خون شهید، فراتر از یک سوگ، آغاز مسئولیتی بزرگ برای نسل‌های آینده است. شرکت‌کنندگان با اشاره به تجربیات تاریخی، «وحدت» را رمز اصلی شکست دشمنان اسلام دانستند و خاطرنشان کردند که مسیر مقاومت، راهی بدون بازگشت است.

این اجتماع در حالی برگزار شد که پیام اصلی آن، فراتر از یک مراسم مذهبی، یک پیام راهبردی بود: «ایستادگی، وحدت و آمادگی»؛ سه رکن اصلی که از سوی مردم گرده‌رش برای مواجهه با تهدیدات احتمالی دشمنان اعلام شد.