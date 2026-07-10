طبق وعده استاندار کرمان خاتون بم پرافتخارآفرین تیم فوتبال لیگ‌برتر بانوان با رفع موانع مالی، مجوز قطعی شرکت در رقابت‌های لیگ برتر و باشگاه‌های آسیا را دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، ۱۲ دوره قهرمانی لیگ برتر فوتبال و همچنین حضور در جام باشگاه‌های آسیا از تیم فوتبال دختران خاتون بم عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران را ساخته است.

همچنین آمار خیره‌کننده این تیم در فصل اخیر فوتبال کشور نیز ادامه داشت جایی که خاتون بم با ۱۶ برد، یک مساوی و فقط یک باخت از ۱۸ بازی خود ۴۹ امتیاز کسب کرد و با ثبت ۵۷ گل زده در برابر فقط هشت گل خورده، تفاضل گل مثبت ۴۹ را به نام خود ثبت کرد.

در باره شکست‌ناپذیری دختران بم نیز در مسیر قهرمانی‌های متوالی این تیم، همین بس که رکورد ۱۳ پیروزی پیاپی را در کارنامه خود به ثبت رساندند.

استاندار کرمان از تأمین اعتبارات مورد نیاز تیم فوتبال زنان خاتون بم با حمایت بنگاه‌های اقتصادی استان خبر داد و تأکید کرد این تیم همانند سال‌های گذشته با قدرت در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور و مسابقات آسیایی شرکت خواهد کرد

محمدعلی طالبی در جمع خبرنگاران و در حاشیه سفر به شهرستان بم با اشاره به حمایت از تیم فوتبال زنان خاتون بم افزود: چندین نشست با بنگاه‌های اقتصادی استان برگزار و قرار شد حمایت‌های لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این تیم جهت حضور در رقابت‌های داخلی و خارجی انجام شود.

وی با تأکید بر تداوم حمایت از پرافتخارترین تیم فوتبال زنان کشور افزود: با اطمینان می‌گویم تیم خاتون بم همانند گذشته با قدرت در لیگ برتر فوتبال بانوان ایران و همچنین مسابقات آسیایی حضور خواهد یافت و از ظرفیت‌های لازم برای تداوم افتخارآفرینی برخوردار خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه خاتون بم با ابراز امیدواری از ثبات شرایط، گفت: با قول‌های مساعد استاندار کرمان و حمایت پشتیبانان مالی( اسپانسر‌های) جدید، توانستیم بر چالش‌های مالی فائق آییم و فصل آینده با انگیزه‌ای مضاعف از عنوان قهرمانی خود دفاع خواهیم کرد و از این پس تمرکز اصلی را بر تقویت کادرفنی و جذب بازیکنان جدید خواهیم گذاشت.

حالا با قطعی شدن حضور تیم فوتبال دختران خاتون بم در لیگ برتر، این تیم علاوه بر تمرکز بر رقابت‌های داخلی خود را برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نیز آماده می‌کند، جایی که در گروه پنجم با النصر عربستان، اتحاد اردن و نماینده تاجیکستان همگروه است.

هرچند هنوز گزینه سرمربیگری این تیم برای فصل جدید به طور رسمی معرفی نشده، اما به نظر می‌رسد مسئولان باشگاه با رفع بحران انحلال، گام نخست برای حفظ اقتدار این تیم در عرصه آسیا را برداشته‌اند.