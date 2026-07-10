پخش زنده
امروز: -
ائمه جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستانهای مختلف استان یزد، تشییع باشکوه رهبر شهید امت را یک همه پرسی ملت ایران و مایه خشم و غضب دشمنان عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه مهریز حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید امت را جلوهای از وفاداری، ولایتمداری و بصیرت ملت ایران توصیف کرد و گفت: این حضور عظیم، پیام روشنی به دشمنان انقلاب اسلامی بود که مردم ایران همچنان پای آرمانهای انقلاب و ولایت ایستادهاند.
حجت الاسلام محی الدینی با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، سالروز قیام مردم در مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب افزود: عفاف و حجاب از ارکان سلامت اخلاقی جامعه و استحکام خانواده و از ضروریات دین اسلام است و بیتوجهی به این واجب الهی، آسیبهای اجتماعی و خانوادگی را به دنبال خواهد داشت.
امام جمعه موقت بافق با بیان اینکه تشییع باشکوه رهبر شهید، نگاه جهانیان را به خود جلب کرد، اظهار داشت: حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف بهویژه تهران، قم و مشهد، نشان داد که مردم با وجود گرمای هوا و دشواریهای مسیر نتوانستند در خانه بمانند و برای وداع با رهبر شهید خود به میدان آمدند.
حجتالاسلام ملاحسینی ادامه داد: عاملان این جنایت، حداقل انتظار ملت ایران است. مردم خواستار تحقق انتقام از عاملان این جنایت هستند و این مطالبه را بهصورت آشکار در مراسمهای وداع و تشییع اعلام کردند.
امام جمعه موقت میبد تشییع بی نظیر قائد شهید امت را سبب برانگیخته شدن بعض دشمنان عنوان کرد و گفت: نقطه مشترک این تشییع تاریخی با علمهای سرخ، خونخواهی و انتقام از آمران، عاملان و مسببان شهادت امام شهید و سایر شهدا بود.
حجت الاسلام کارگر از سالروز حمله پهلوی به مسجد گوهرشاد یاد کرد و خاطرنشان ساخت: غربیها از آن دوران تاکنون به دنبال کشف حجاب در جامعه هستند و مزدوران غربیها نیز میخواهند فرهنگ غرب را در جامعه عادی سازی کنند.
امام جمعه اردکان با اشاره به تشییع میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب گفت: تشییع میلیونی در عراق و ایران، تبلیغات دشمن مبنی بر بیاعتنایی مردم به رهبر و جبهه مقاومت را باطل کرد و پایگاه افکار عمومی دشمن را فرو ریخت.
حجت الاسلام شاکر حضور گسترده مردم و شعار خونخواهی آنان را مصداق همه پرسی مردمی برای پیگیری قصاص قاتل رهبر شهید خواند و افزود: عصبانیت ترامپ و مقامات آمریکایی ناشی از شوک این حضور گسترده و بیداری امت اسلامی است. آنها با ترکیب فحاشی، تهدید و حمله نظامی سعی در جبران این شکست روانی دارند.
امام جمعه هرات حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای رهبر شهید امت را نشانه تجدید عهد ملت با آرمانهای انقلاب و ولایت دانست و گفت: این حضور پرشور و باشکوه جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت بود.
حجتالاسلام رضازاده با بیان اینکه ملت ایران همواره در برابر تهدیدها و دشمنیها ایستادگی کرده است، ادامه داد: مردم ایران با حفظ وحدت، انسجام و روحیه مقاومت، اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.
امام جمعه بهاباد از تشییع حضرت آیت الله خامنهای به عنوان نماد وحدت ملت ایران، مردم مسلمان عراق و امت اسلامی یاد کرد و بیان داشت: حضور گسترده مردم، چشم جهانیان و دولتها را به خود خیره کرد و میثاق ملت با ولایت را تجدید کرد.
حجت الاسلام ابراهیمی با تأکید بر اینکه دشمن هیچ شانسی برای پیروزی ندارد، افزود: ملت ایران و جبهه مقاومت با پیروی از ولایت، انتقام خون رهبر شهید خود و شهدا را خواهند گرفت و تا پیروزی کامل در این نبرد ایستادگی میکنند.