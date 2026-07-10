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میدان‌های کشور هنوز سرچشمه‌ای جوشان از حضور مردم

مردم غیور ایران دیشب با عبور از ایستگاه یکصد و سی و یکم از تجمعات شبانه خود نشان دادند میدان‌های کشور هنوز سرچشمه‌ای جوشان از حضور است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۱۷:۴۰
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برچسب ها: حضور مردم در خیابان ها ، اتحاد و همبستگی ، اقتدار ملت ایران
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