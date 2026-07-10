به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند، موشک «لانگ مارچ ۱۰B» از پایگاه پرتاب فضایی تجاری هاینان به فضا پرتاب شد.

حدود شش دقیقه پس از جدایی بوستر از مرحله فوقانی، این بوستر به صورت عمودی به زمین بازگشت و با موفقیت روی سکوی دریایی مجهز به سامانه بازیابی فرود آمد.

در این مأموریت، یک ماهواره نیز با موفقیت در مدار تعیین‌شده قرار گرفت.

موشک «لانگ مارچ ۱۰B» که از سوی آکادمی فناوری وسایل پرتاب چین توسعه یافته، توانایی حمل دست‌کم ۱۶ تن محموله به مدار نزدیک زمین را دارد و از نظر قابلیت‌ها با موشک «فالکون ۹» شرکت اسپیس‌ایکس آمریکامقایسه می‌شود.

چین نزدیک به یک دهه است که روی فناوری بازیابی و استفاده مجدد از موشک‌ها سرمایه‌گذاری کرده است؛ فناوری‌ای که می‌تواند هزینه پرتاب ماهواره‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.