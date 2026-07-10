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خطیب نماز جمعه مهاباد، با اشاره به جایگاه ماندگار امام شهید امت، تأکید کرد: مکتب ایشان همچنان چراغ راه ملت در تمامی عرصهها خواهد بود. وی همچنین با اشاره به واکنشهای خصمانه دشمنان به حضور میلیونی مردم در آیین وداع با رهبر شهید، از آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تجاوز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ماموستا سلیمان رشیدی در خطبههای نماز جمعه امروز در مسجد جامع مهاباد، ضمن تجلیل از جایگاه اسطورهای امام شهید امت به عنوان نماد مقاومت و جهاد، از استقبال بینظیر و وفاداری ملت در آیین بدرقه پیکر مطهر ایشان سخن گفت.
او با قدردانی از حضور میلیونی مردم در ایران و عراق در مراسم تشییع، این تجمع عظیم را مصداق بارز اتحاد، همدلی و وفاداری عمیق ملت به ولایت دانست که موجب خشم و ناکامی دشمنان شده است.
ماموستا رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل اقدامات اخیر دشمنان پرداخت و اظهار داشت: دشمنان تلاش میکنند با تکرار تجاوزات به خاک کشور، تحت تأثیر اخبار مربوط به حضور میلیونی مردم در آیین وداع قرار گیرند؛ اما نیروهای مسلح با تکیه بر حمایت مردم و رهبری، پاسخی قاطع و پشیمانکننده به آنان خواهند داد.
خطیب نماز جمعه مهاباد در پایان، با استناد به آیات و روایات قرآنی، به آسیبشناسی استفاده نادرست از زبان و قلم در فضای مجازی پرداخت و بر ضرورت حفظ حرمت مسلمانان و رعایت حقوق مردم (حقالناس) در فضای مجازی تأکید کرد.