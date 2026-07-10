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مراسم وداع و تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی، صحنههای ماندگاری از عشق و ارادت مردم ایران را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حضور پرشور مردم در تهران، قم، مشهد و حتی عراق، نشاندهنده نهادینه شدن عشق به ولایت در دل ملت بزرگوار ایران است. در میان این هیاهوی عاشقانه، حضور افراد توان خواه و ناتوان جسمی، اوج ایثار و وفاداری را به نمایش گذاشت.
صحنههایی از افرادی که پا نداشتند و یا پیرزنی از شهرستان زریندشت استان فارس ، که برای رسیدن به تهران و حضور در مراسم بدرقه ، از دستانش کمک می گرفت ،حضور این افراد نمادی از ایثار و عشق بیپایان مردم به رهبرشان بود.
مردم ایران با جان و دل از راههای دور و نزدیک سفر کردند تا در مراسم خداحافظی با رهبر شهیدشان شرکت کنند.
حضور این افراد، پیامی روشن داشت: وقتی عزیز یک ملت، رهبری دلسوز و شهیدمدار باشد، مردم نیز برای بدرقه او سنگ تمام میگذارند.