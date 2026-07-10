به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ طبق نظرکارشناسان هواشناسی، به شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار توصیه شده از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

طبق بررسی آخرین نقشه ای پیش یابی تا فرداشنبه در بیشترمناطق استان ، آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و گردوخاک همراه با غبار محلی پیش بینی می شود.

در نیمه شرقی و جنوب استان علاوه بر افزایش سرعت وزش باد، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

از یکشنبه با تشدید جریانات شمالی بر شدت وزش باد افزوده شده و در بیشتر نقاط استان وزش باد شدید و گردوخاک باعث افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی و نقاط مستعد طوفان گردوخاک خواهد شد و اختلال در محورهای مواصلاتی منتهی به استان های همجوار دور از انتظار نیست.

به لحاظ دمایی از یکشنبه در بیشتر نقاط استان بویژه نیمه شمالی کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.