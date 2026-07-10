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دفتر رهبر شهید انقلاب در اطلاعیهای اعلام کرد: نماز لیله الدفن برای رهبر شهید و خانواده ایشان پس از اذان مغرب اقامه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان رضوی، در اطلاعیه مهم رهبر شهید انقلاب آمده است:️ با توجه به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (اعلی الله مقامه الشریف) و شهدای خانواده ایشان سحر گاه جمعه ۱۹ تیرماه دفن شدهاند، مومنین میتوانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روزجمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.