\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a \u0645\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u062a \u063a\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n