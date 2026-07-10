پخش زنده
امروز: -
سردار حسین حسن پور در این دیدار با قدردانی از حمایتهای ائمه جمعه و فرمانداران از مجموعه انتظامی گفت: برای حفظ نعمت امنیت باید همه دستگاهها در کنار پلیس نقشآفرینی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اولویت پلیس در حوزه پیشگیری از جرم، مقابله با سرقت و برخورد با عوامل ناامنی افزود: پلیس با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، مقابله با جرایم و تهدیدات امنیتی را با جدیت دنبال میکند و در این مسیر، همکاری مردم و پشتیبانی مسئولان نقش تعیینکنندهای دارد.
امام جمعه و فرماندار شهرستان شفت نیز در این دیدار با قدردانی از تلاشهای کارکنان انتظامی، به راه اندازی کلانتری مرکز بخش احمدسرگوراب به عنوان یکی از بخشهای بزرگ استان تاکید کردند.
فرمانده انتظامی گیلان همچنین در سفر به شفت، با خانواده شهید محمدعلی خرسندی هم دیدار و گفتوگو کرد.
سردار حسین حسن پور در این دیدار گفت: سرکشی، تکریم و پیگیری مسائل خانواده شهدا یک وظیفه است و همه مسئولان باید در این مسیر با احساس مسئولیت بیشتری عمل کنند.
شهید محمد علی خرسندی مهرماه سال ۱۳۷۵ در درگیری با اشرار به اسارت آنان درآمد و پس از ۹ ماه پیکر پاکش در نزدیکی محل درگیری پیدا شد.