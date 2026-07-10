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از آخرین نتایج دور برگشت لیگ برتر گلبال باشگاههای کشور تا دعوت دو فوتبالیست استان قزوین به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان را در بسته خبرهای ورزشی امروز جمعه ۱۹ تیر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در روز نخست این رقابتها تیمهای گلبال جهرم و کرمان به ترتیب مقابل قزوین و تهران صاحب برتری شدند.
دیدار تیمهای مناطق نفت خیز جنوب و هئیت نابینایان مازندران هم با نتیجه تساوی به پایان رسید.
لیگ برتر گلبال از امروز تا بیست و یکم تیر در سالن شهید بابایی قزوین پیگیری خواهد شد.
دو فوتبالیست استان در اردوی تیم ملی
کادر فنی تیم فوتبال جوانان، مهرداد آقامحمدی و علی جلوخانی را به اردو دعوت کرد.
این دو بازیکن تیم ملی را در اردوی ترکیه که تا سیام تیر پیگیری میشود، همراهی میکنند.
آقامحمدی و جلوخانی در تیم لیگ برتری شمس آذر توپ میزنند.