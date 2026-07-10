به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در روز نخست این رقابت‌ها تیم‌های گلبال جهرم و کرمان به ترتیب مقابل قزوین و تهران صاحب برتری شدند.

دیدار تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب و هئیت نابینایان مازندران هم با نتیجه تساوی به پایان رسید.

لیگ برتر گلبال از امروز تا بیست و یکم تیر در سالن شهید بابایی قزوین پیگیری خواهد شد.

دو فوتبالیست استان در اردوی تیم ملی

کادر فنی تیم فوتبال جوانان، مهرداد آقامحمدی و علی جلوخانی را به اردو دعوت کرد.

این دو بازیکن تیم ملی را در اردوی ترکیه که تا سی‌ام تیر پیگیری می‌شود، همراهی می‌کنند.

آقامحمدی و جلوخانی در تیم لیگ برتری شمس آذر توپ می‌زنند.