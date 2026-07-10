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مجموعههای تلویزیونی «دو نیمه ماه»، «اوک نیو»، «کلید اسرار» و «تیم شعله آبی» روی آنتن میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تماشا پس از اعمال تغییرات موقت در جدول پخش بهدلیل آیین تشییع رهبر انقلاب، از روز شنبه ۲۰ تیرماه به کنداکتور عادی خود بازمیگردد.
این شبکه پخش مجموعههای تلویزیونی «دو نیمه ماه»، «اوک نیو»، «کلید اسرار» و «تیم شعله آبی» را به ترتیب در ساعتهای ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ از سر میگیرد.
سریال «دو نیمه ماه» به کارگردانی احمد معظمی هر روز ساعت ۱۷ تماشایی میشود.
این مجموعه تلویزیونی داستان دو شخصیت به نامهای «آذر» و «وحید» را روایت میکند که در کودکی، پدر و مادر خود را در جریان درگیری ساواک با یکی از اعضای گروهک منافقین از دست میدهند.
آنها در همان کودکی به یک پرورشگاه منتقل میشوند و پس از وقوع حوادثی از یکدیگر جدا میافتند.
وحید که پدر و مادرش پزشک هستند، در جوانی وارد نیروهای امنیتی انقلاب اسلامی میشود و محیا که مادرش بهیار است، به گروهک منافقین میپیوندد.
محیا دهقانی، حمید گودرزی، داریوش فرهنگ، نگین صدقگویا، نیما نادری، ایوب آقاخانی، مهدی فخیمزاده، مهلقا باقری، فریبا کوثری و … از جمله بازیگران این سریال تلویزیونی هستند.
مجموعه تلویزیونی «اوک نیو» به کارگردانی لی بیونگ هون هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن میرود.
بازیگرانی، چون جین سه یون، گو سو، پارک جو می، جونگ جون هو و کیم میسوک دراین سریال تاریخی نقش آفرینی میکنند.
داستان این سریال کرهای درباره دختری با هوش، دانا ومهربان به نام اوک نیو است که در زندان متولد و بزرگ میشود.
او در زندان در برخورد با اشخاص خاص و فوق العاده، مهارتهای زندگی، رزمی و حکمتهای فراوانی کسب میکند.
اوک نیو به دنبال قاتل مادرش و هویت پدرش است. او در زندان حامی زندانیان است، به آنها کمک میکند و.....
مجموعه تلویزیونی «کلید اسرار» به همت شبکه تماشا با کیفیت برتر هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
داستانهای این مجموعه بر محور پیامدهای اخلاقی رفتار انسانها شکل میگیرد و تلاش دارد مفاهیمی مانند صداقت، امانتداری و پرهیز از گناه را به تصویر بکشد.
مجموعه تلویزیونی اکشن و مهیج «تیم شعله آبی» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش میشود.
داستان درباره لیشیچنگ پسری زبر و زرنگی است که تواناییهای بدنی خوبی دارد. او بعد از نجات گروهی سرآشپز از آتش از سوی رئیس آتشنشانان برای پیوستن به گروه دعوت میشود.
لیشیچنگ این پیشنهاد را میپذیرد و به مرور زمان باید قابلیتهای خود را به رئیسش نشان دهد تا بتواند در شغل آتشنشانی بماند.