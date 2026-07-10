امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

روایت حمله آمریکا به صیادان

بر اثر اصابت دو پرتابه ارتش تروریستی آمریکا در دو روز گذشته ۳۰ فروند قایق صیادی در اسکله صیادی پنج‌پله بندرعباس تخریب شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۱۷:۵۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بار دیگر نقض آتش‌بس
بار دیگر نقض آتش‌بس
۱۴۰۵-۰۴-۱۷
حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن
حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید
پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید
۱۴۰۵-۰۴-۱۷
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
خبرهای مرتبط

خسارت صددرصدی به ۳۰ فروند قایق صیادی در بندرعباس

شهادت یکی از نیرو‌های مرزبانی هرمزگان در حملۀ آمریکا

شهادت و مجروح شدن ۱۸ صیاد در سیریک

برچسب ها: بندر عباس ، صیادان ، حمله آمریکا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 