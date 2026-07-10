به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رئیس هیئت بدن سازی و پرورش اندام شهرستان اسکو گفت: این رقابت‌ها در پنج رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، پیشکسوتان و فوق‌سنگین برگزار شد و ورزشکاران با ثبت رکورد‌های خود در حرکت پرس سینه، برای کسب سهمیه حضور در مسابقات کشوری به رقابت پرداختند.

صمد شمسی افزود: به نفرات اول تا سوم هر رده سنی حکم قهرمانی و مدال اهدا شد. نفرات برتر این دوره از مسابقات، به عنوان نمایندگان استان آذربایجان شرقی به رقابت‌های قهرمانی کشور که قرار است در تهران برگزار شود اعزام خواهند شد.