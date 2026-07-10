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مسابقات استانی پرس سینه بدون لوازم، مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی کشور، با حضور ۱۶۰ ورزشکار از ۱۵ شهرستان آذربایجان شرقی در اسکو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رئیس هیئت بدن سازی و پرورش اندام شهرستان اسکو گفت: این رقابتها در پنج رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، پیشکسوتان و فوقسنگین برگزار شد و ورزشکاران با ثبت رکوردهای خود در حرکت پرس سینه، برای کسب سهمیه حضور در مسابقات کشوری به رقابت پرداختند.
صمد شمسی افزود: به نفرات اول تا سوم هر رده سنی حکم قهرمانی و مدال اهدا شد. نفرات برتر این دوره از مسابقات، به عنوان نمایندگان استان آذربایجان شرقی به رقابتهای قهرمانی کشور که قرار است در تهران برگزار شود اعزام خواهند شد.