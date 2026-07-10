مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: خروش حماسی مردم ایران و عراق دریایی است که قاتلان را در آن غرق خواهد کرد و حملات اخیر دشمن تروریست نشان دهنده ترس از همین قیام و بعثت است.

­به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در صفحه شخی خود در فضای مجازی نوشت:

خون قائد شهیدمان صرفا موازنه ها را تغییر نداد بلکه هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد زیرا خوانخواهی امام شهید و دیگر شهدایمان مرزی ندارد.

خروش حماسی مردم ایران و عراق دریایی است که قاتلان را در آن غرق خواهد کرد و حملات اخیر دشمن تروریست نشان دهنده ترس از همین قیام و بعثت است.