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همزمان با آیین تدفین پیکر مطهر رهبر شهید ایران، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان قرچک پیش از آغاز خطبههای نماز جمعه با حضور در مصلای بزرگ این شهر، در مراسم عزاداری با محوریت خونخواهی و انتقام شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکتکنندگان در این مراسم با مرثیهسرایی، نوحهخوانی، سینهزنی و سر دادن شعارهای حماسی، ضمن گرامیداشت یاد قائد شهید ایران، بر ادامه راه شهدا، خونخواهی و انتقام از عاملان این جنایت تأکید کردند.
حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه قرچک نیز با تسلیت شهادت و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید ایران اعلام کرد: مراسم عزاداریهای خونخواهی و انتقام به مدت یک هفته، پس از اقامه نمازهای ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا در مصلای نماز جمعه قرچک برگزار میشود.
این آیین با حضور گسترده مردم ولایتمدار، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان شهرستان در فضایی سرشار از حزن، حماسه و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد.