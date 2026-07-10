به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، متن پیام قدردانی استاندار لرستان از حضور حماسی مردم استان در وداع با رهبر مجاهد ایران بدین شرح است:

امروز که به برکت خون آقای شهید ایران، پیوند ملت با ولایت و رهبری بیش از هر زمان دیگری به جهانیان نمایش داده شده‌است، مردم وطن پرست و استوار ایران اسلامی و لرستان عزیز، فرصت یافتند تا پس از ۱۳۰ روز فراق و انتظار، با پیکر پاک و مقدس رهبر شهیدشان، وداع کنند.





مردمی که از لحظه شنیدن خبر شهادت بزرگ رهبر مسلمانان جهان به خیابان‌ها آمدند و در زیر موشک باران دشمن به حراست از کیان این سرزمین خدایی پرداختند؛ پس از موفقیت‌های بزرگ رزمندگان اسلام در برابر دشمنان جنایتکار، فرصت یافتند تا اشک و بغض‌های در گلو مانده را در فراق امام عزیزمان، فریاد بزنند.

رهبری که دنیا به اقتدار و ایستادگی اش اذعان دارد، در میان بدرقه میلیون‌ها مسلمان در ایران و عراق، تشییع شد تا مردم دلسوخته و ولایت‌مدار ایران، سهمی از ارادت و قدردانی خود نسبت به خدمات بزرگمردی که «ایران مقتدر» دستاورد ۳۷ سال زعامت و ۵۰ سال مجاهدت انقلابی اش بود، ادا نمایند.

آری، آقای شهید ایران پس از تشییع در تهران، قم، کربلا، نجف و مشهد مقدس در رواق دارالذکر در جوار مولای هشتم شیعیان آرام گرفت و در این روز‌ها مردم لرستان با حضور در این شهر‌ها و برگزاری مراسم‌های ویژه در اقصی نقاط لرستان، به سوگ و مویه و مرثیه‌خوانی در فراق رهبری پرداختند که شهادت حسین گونه‌اش، تا ابد در خاطر ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان، باقی می‌ماند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و عالیقدر جمهوری اسلامی ایران و آرزوی توفیق و سربلندی برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، از حضور پرشور و حماسی مردم لرستان در این مراسمات، قدردانی نموده و اعلام می‌دارد این حضور دشمن شکن، سرآغاز راهی برای تداوم توفیقات ایران بزرگ در عرصه‌های جهانی و کسب قله‌های رفیع عزت و سربلندی است.

دوام توفیقات ملت بزرگ ایران و لرستان سربلند را از خداوند متعال، مسئلت می‌نماید.