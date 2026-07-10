به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام بابائیان در خطبه های نماز جمعه امروز شهر اندیشه گفت: حضور گسترده مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان، این پیام را به دنیا مخابره کرده است که ترور رهبران مقاومت نه تنها به این جبهه آسیب نمی زند بلکه سرمایه اجتماعی جبهه مقاومت را باز تولید کرده است.

امام جمعه شهر اندیشه افزود: حضور گسترده مردم، بخصوص در مشهد مقدس، معادلات دشمن با این حضور به هم ریخته است.

وی گفت: امروز دشمنان در مقابل این حضور بهت زده و سر افکنده شده اند.