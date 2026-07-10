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مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در پیامی از حضور حماسی مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید امت قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ در بخشهایی از این پیام آمده است: حماسه بینظیر و اقیانوسوار امت اسلام در تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت، بار دیگر عمق پیوند ناگسستنی ملت با رهبر فرزانه خویش را به رخ جهانیان کشید.
مردم غیور و ولایتمدار گیلان همگام با سیل خروشان امت اسلامی، با حضوری پرشور ثابت کردند؛ پرچم عزت و مقاومتی که آن قائد عظیمالشأن برافراشته بود، هرگز بر زمین نخواهد افتاد.
مجمع نمایندگان مردم ولایتمدار و انقلابی استان گیلان، از حضور حماسی و دشمن شکن عموم مردم به ویژه مردم غیور گیلان صمیمانه قدردانی کرده و بر ایستادگی تا پای جان در مسیر آرمانهای والای امام شهید امت تأکید میکند.