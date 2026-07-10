به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ در بخش‌هایی از این پیام آمده است: حماسه بی‌نظیر و اقیانوس‌وار امت اسلام در تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت، بار دیگر عمق پیوند ناگسستنی ملت با رهبر فرزانه خویش را به رخ جهانیان کشید.

مردم غیور و ولایت‌مدار گیلان همگام با سیل خروشان امت اسلامی، با حضوری پرشور ثابت کردند؛ پرچم عزت و مقاومتی که آن قائد عظیم‌الشأن برافراشته بود، هرگز بر زمین نخواهد افتاد.

مجمع نمایندگان مردم ولایتمدار و انقلابی استان گیلان، از حضور حماسی و دشمن شکن عموم مردم به ویژه مردم غیور گیلان صمیمانه قدردانی کرده و بر ایستادگی تا پای جان در مسیر آرمان‌های والای امام شهید امت تأکید می‌کند.