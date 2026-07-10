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با ورود کشور به گرمترین بازه سال استفاده درست از وسایل سرمایشی و رعایت چند نکته ساده میتواند نقش چشمگیری در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس برنامهریزیهای صنعت برق، بازه زمانی ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد حساسترین دوره مصرف برق در کشور به شمار میرود؛ دورهای که با افزایش یکنواخت دما در بیشتر نقاط کشور و ورود گسترده وسایل سرمایشی به مدار، تقاضای برق بهطور محسوسی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، حفظ پایداری شبکه تنها با اتکا به توسعه ظرفیت تولید امکانپذیر نیست و همراهی مشترکان در مدیریت مصرف، نقشی کلیدی در عبور مطمئن از اوج بار تابستان دارد.
کارشناسان صنعت برق تأکید میکنند که بار ناشی از وسایل سرمایشی در تابستان، تقاضای مصرف برق کشور را تقریباً دو برابر میکند؛ افزایشی که ایجاد ظرفیت تولید همتراز آن در مدت کوتاه، از نظر فنی و اقتصادی عملاً ممکن نیست. اگرچه که در حوزه تولید و ارتقای توان وزارت نیرو نهایت تلاش خود را کرده و افزایش ظرفیت ۹ هزار مگاواتی برق در یک سال گذشته و انجام بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات تعمیرات اساسی نیروگاهها حتی زیر بمباران و شرایط جنگی گواه این مدعاست.
با این حال همچنان مدیریت مصرف بهعنوان مؤثرترین و کمهزینهترین راهکار برای عبور از روزهای اوج گرما مطرح است.
در کنار بخش خانگی، برای بخشهای صنعت، کشاورزی، اصناف و شهرکهای صنعتی نیز برنامههایی برای مدیریت مصرف پیشبینی شده است، اما سهم بخش خانگی به دلیل گستردگی استفاده از تجهیزات سرمایشی، تعیینکنندهتر از سایر بخشها ارزیابی میشود.
برآوردها نشان میدهد هماکنون بیش از ۱۰ میلیون کولر گازی و بیش از ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور فعال است. کولرهای گازی در مجموع نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات و کولرهای آبی حدود ۱۰ هزار مگاوات بار به شبکه برق تحمیل میکنند؛ یعنی در مجموع و در بهترین حالت حدود ۳۰ هزار مگاوات از مصرف برق تابستان تنها به تجهیزات سرمایشی اختصاص دارد.
در مقابل، رعایت چند اقدام ساده میتواند تأثیری چشمگیر بر کاهش این بار داشته باشد. تنظیم کولرهای گازی روی دمای آسایش ۲۵ درجه سانتیگراد، خاموش کردن کولرهای گازی اضافه و استفاده از دور کند در کولرهای آبی، ظرفیت صرفهجویی حدود ۴۰ درصدی در مصرف برق تجهیزات سرمایشی را فراهم میکند؛ رقمی معادل ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات.
ابعاد این صرفهجویی زمانی روشنتر میشود که بدانیم این میزان، معادل ۱۲ برابر ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر، حدود سه برابر برق آماده تحویل به بخش صنعت در فصل گرم و نزدیک به چهار برابر ظرفیت تولید نیروگاه دماوند، حتی با فرض تولید حداکثری همه واحدهای آن است. این مقایسه نشان میدهد مدیریت مصرف، در عمل معادل ساخت چندین نیروگاه بزرگ جدید برای عبور از روزهای اوج بار تابستان عمل میکند.
از سوی دیگر، با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی درباره استمرار روزهای بسیار گرم در نقاط مختلف کشور، انتظار میرود تقاضای برق در هفتههای پیش رو در سطوح بالایی باقی بماند. در چنین شرایطی، اگر مدیریت مصرف و صرفهجویی بهطور گسترده رعایت نشود، تأمین برق پایدار با دشواری بیشتری همراه خواهد شد.
به همین دلیل، توصیه میشود مشترکان خانگی در صورت امکان از روشن کردن همزمان چند وسیله سرمایشی خودداری کنند، کولرهای گازی را روی دمای استاندارد ۲۵ درجه تنظیم کرده و در کولرهای آبی از دور کند استفاده کنند. اقداماتی ساده که در مقیاس میلیونها مشترک، میتواند هزاران مگاوات از بار شبکه را کاهش داده و زمینه تأمین برق پایدار برای همه مشترکان را در گرمترین روزهای سال فراهم کند.