به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی تکواندوی ایران به منظور حضور در رقابت‌های آزاد کره‌جنوبی و جام جهانی تکواندو و همینطور رقابت‌های مجازی، تهران را به مقصد این کشور ترک کردند.

در نخستین مرحله اعزام، اعضای تیم‌های ملی مردان و زنان در اوزان مختلف به همراه کادر فنی و عوامل اجرایی راهی محل برگزاری مسابقات شدند تا پس از حضور در اردوی تمرینی، خود را برای شرکت در دو رویداد بین‌المللی پیش‌رو آماده کنند.

در بخش مردان، امیرسینا بختیاری، مهدی حاجی‌موسایی، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی، امیررضا صادقیان و ابوالفضل زندی تیم را همراهی می‌کنند.

همچنین در بخش زنان، هستی محمدی، یلدا ولی‌نژاد، باران نعمتی و فاطمه احمدی به عنوان نمایندگان ایران در این مرحله از اعزام حضور دارند.

هدایت تیم ملی مردان در این رقابت‌ها بر عهده پیام خانلرخانی و هدایت تیم ملی زنان برعهده مهروز ساعی می‌باشد. مسعود حجی‌زواره و شیما خلیل ارجمندی کمک‌های خانلرخانی و ساعی در این رقابت‌ها هستند.

ملی‌پوشان کشورمان پس از برگزاری اردو و تمرینات مشترک در کمپ موجو، در رقابت‌های آزاد کره‌جنوبی و سپس جام جهانی تکواندو به میدان خواهند رفت.

در این سفر خیرالله قلی‌زاده به عنوان فیزیوتراپ در کنار تیم حضور دارد.

مسابقات از ۲۳ تا ۳۱ تیر در شهر چانچئون کشور کره جنوبی برگزار می‌شود.