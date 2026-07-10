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فراگیر شدن تولید فولاد سبز در کشور

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید بیش از هفتاد درصد تولید فولاد در کشور به صورت احیای مستقیم و با حداقل آلایندگی است. فولادی که به فولاد سبز معروف است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۱۸:۱۵
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برچسب ها: فولاد سبزوار ، صنعت فولاد ایران ، تولید کنندگان فولاد
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